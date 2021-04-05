Легков — о Резцовой: видимо, у нее в голове не все в порядке

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отреагировал на слова Анфисы Резцовой о том, что лыжник Александр Большунов является слишком распиаренным спортсменом, а любой юниор сможет составить ему конкуренцию, передает «Спорт-Экспресс».

«Я с такими не общаюсь. Для меня Анфиса — ни о чем. Если она говорит такие вещи, то, видимо, у нее в голове не все в порядке», — сказал Легков.

В нынешнем сезоне Большунов стал двукратным победителем многодневки «Тур де Ски», а также второй год подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник завоевал золото в скиатлоне, взял серебро в эстафете и в марафоне, а также стал бронзовым призером в командном спринте.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев сравнил российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова.