Экс-глава «Спартака» предложил Маслову посидеть в ванне со святой водой

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре защитника Павла Маслова. Его слова передает Sport24.

Напомним, что в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» 20-летний футболист срезал мяч в собственные ворота, оформив тем самым третий автогол за время выступлений в стане красно-белых.

«К Маслову по игре особых претензий нет, он обороняется хорошо, неуступчивый. Я считаю, что ему в межсезонье надо забронировать место в каком-нибудь монастыре и просидеть там минимум неделю, а то и месяц. Целиком окунуться в святую воду и просидеть так в этой ванне час, два, три, а может и больше.

Иначе как происками нечистой силы назвать то, что с ним происходит, невозможно», — сказал Червиченко.

Ранее сообщалось, что управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался об игре нидерландского нападающего Квинси Промеса.