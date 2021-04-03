«Локомотив» переиграл «Ротор» и продлил победную серию в РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 24-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Гжегож Крыховяк и Рифат Жемалетдинов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 43 очка, занимает третье место в турнирной таблице. «Железнодорожники» продлили победную серию в первенстве страны до пяти матчей. Столичная команда отстает от занимающего второе место московского «Спартака» на один балл, а от лидера чемпионата петербургского «Зенита» — на пять очков. При этом у последних есть игра в запасе.

«Ротор» (18) располагается на 13-й строчке.

7 апреля «Локомотив» на выезде встретится с «Сочи», а «Ротор» 12 апреля в Москве сыграет с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Ротор» и «Локомотив» объявили составы команд на матч РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Локомотив» (Москва) — 0:2

Голы: 0:1 — Крыховяк, 21; 0:2 — Жемалетдинов, 79.