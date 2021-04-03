Двоюродный брат Хабиба одержал победу в первом бою в Bellator

В эти минуты продолжается турнир Bellator 255, который проходит в американском Анкасвилле.

Свой первый бой в промоушине провел двоюродный брат бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов. Россиянин встречался с американцем Майком Хэмелом.

Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей — 29-28, 30-27, 30-27.

Главным событием турнира станет полуфинальный поединок Гран-при полулегкого веса, в котором Патрисиу Фрейре встретится с Эммануэлем Санчесом.

На счету Нурмагомедова 12 побед в смешанных единоборствах (MMA) из 12 возможных. Усман Нурмагомедов занимался вольной борьбой и тайским боксом. Он является чемпионом мира по MMA среди юниоров-любителей.

Хэмел провел 12 поединков, одержав семь побед. Проиграл в пяти боях. Его дебют в смешанных единоборствах состоялся в 2016 году.

Ранее Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи своему двоюродному брату Усману Нурмагомедову перед дебютом в Bellator.