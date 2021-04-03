Хабиб пожелал удачи своему двоюродному брату перед дебютом в Bellator

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи своему двоюродному брату Усману Нурмагомедову перед дебютом в Bellator.

«Братишка, просто зайди туда и сделай все по красоте. Подготовка была отличной и долгой, надеемся только на победу», — написал Хабиб в Instagram.

Напомним, Усман Нурмагомедов в ночь со 2 на 3 апреля проведет поединок против Майка Хэмела. Поединок пройдет в США. Главным событием турнира станет полуфинальный поединок Гран-при полулегкого веса, в котором Патрисиу Фрейре встретится с Эммануэлем Санчесом.

На счету Нурмагомедова 11 побед в смешанных единоборствах (MMA) из 11 возможных. Усман Нурмагомедов занимался вольной борьбой и тайским боксом. Он является чемпионом мира по MMA среди юниоров-любителей.

Хэмел провел 11 поединков, одержав семь побед. Проиграл в четырех боях. Его дебют в смешанных единоборствах состоялся в 2016 году.

Ранее бывший боец UFC Олег Тактаров высказался о возможном поединке между россиянином Александром Волковым и камерунцем Фрэнсисом Нганну.