Дзюба рассказал забавную историю о первой зарплате в «Спартаке»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о том, как получил первые деньги за игру в футбол. Его слова передает пресс-служба ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.

Спортсмен заявил, что его год выпуска академии московского «Спартака» (1988-й) считался чуть ли не самым талантливым за всю историю клуба.

«Когда я первый раз получил зарплату — 400 или 500 долларов, то подумал: «Ничего себе! За это еще и платят». Получаешь деньги за то, что любишь, во что играешь с детства. Тут я понял, что надо переключиться.

Самый трудный переход — с юношеского футбола на мужской. Но я это как-то сразу осознал — видишь, как в дублирующем составе играют ребята, спустившиеся из основы, и ты понимаешь, что это уже другое», — сказал Дзюба.

Напомним, что капитан сборной России ушел из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что российские молодые футболисты зарабатывают слишком большие деньги.