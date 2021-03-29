Алена Косторная снялась в видео в честь дня рождения Анны Щербаковой

Фигуристки группы тренера Этери Тутберидзе записали видеопоздравление для чемпионки мира Анны Щербаковой. 28 марта спортсменке исполнилось 17 лет. В записи видео, которое выложено в Instagram «команды Тутберидзе» приняли участие Алtна Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых и Софья Акатьева.

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Победу праздновала Анна Щербакова, которая выиграла короткую программу и сохранившая преимущество, несмотря на падение на четверном флипе в произвольной. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль. 16-летняя спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

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