Спели запрещенный гимн: как российских фигуристов встретили с ЧМ

Сборная России по фигурному катанию вернулась в Москву после триумфального чемпионата мира в Стокгольме, на котором команда завоевала шесть медалей. Такого не случалось уже с 1999 года, когда на мировом первенстве выступали Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Мария Бутырская.

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Чартерный рейс без посторонних людей на борту прибыл в московский аэропорт рано утром, но там уже ждала толпа фанатов, родственников и журналистов, которые приехали специально, чтобы встретить сборную FSR (Figure Skating Russia). Именно под таким названием фигуристы выступали в Стокгольме, поскольку российский флаг и гимн запрещены на чемпионатах мира и Олимпиадах до 16 декабря 2022 года из-за допинговых скандалов и последовавших санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).

В итоге в честь трех золотых медалей сборной России в Стокгольме играл «Концерт №1 для фортепиано» Петра Чайковского, а к потолку арены поднимался синий флаг Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

После третьей победы FSR (в женском одиночном катании, спортивных парах и танцах) на чемпионате мира в соцсетях начали распространяться шутки о том, что CAS запретил гимн России, а отечественные фигуристы своими победами запретили все чужие гимны.

«Концерт №1» Чайковского действительно стал самой часто проигрываемой композицией на этом турнире. Однако фанаты все же не смогли смириться с таким положением дел и встретили сборную в аэропорту исполнением гимна России. Спортсмены послушно выстроились в ряд, приняли цветы и послушали гимн.

После этого некоторые фигуристы и тренеры поспешили покинуть аэропорт: все очень устали после бессонной ночи, так как спустя всего несколько часов после окончания показательных выступлений на ЧМ сели в самолет.

Очень быстро уехала новоиспеченная чемпионка мира Анна Щербакова, которая не стала общаться с прессой и лишь согласилась принять букет цветов из 201 розы от своих фанатов, которые скандировали «С днем рождения!». 28 марта, в день показательных выступлений, девушке исполнилось 17 лет.

Тренер победительницы Этери Тутберидзе и вовсе не показалась на публике, сумев покинуть аэропорт другими путями.

Серебряный призер ЧМ Елизавета Туктамышева, которой еще предстоит дорога до Санкт-Петербурга, немного пообщалась с журналистами, и призналась, что больше всего желает наконец отдохнуть.

«Сейчас хочется только отдохнуть и поспать. Пока еще не до конца осознала, насколько это важно для меня — вернуться на пьедестал. Думаю, что приеду в Петербург, пройдет несколько дней — и я пойму, что сделала. Естественно, скучаю по своей семье, скоро с ними увижусь. Надеюсь, моя история будет для кого-то примером», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

Из одиночниц больше всего внимания болельщикам и прессе уделила бронзовый призер Александра Трусова, пока 15 минут ждала родителей, которые должны были увезти ее домой.

Фанаты Русской Ракеты основательно подготовились к встрече: распечатали большой плакат с изображением фигуристки и надписью «No pasaran», задарили ее множеством подарков и цветов, скандировали хором «Королева квадов, мы тебя любим!» и просили подписать специально купленные книги с ее биографией.

Кроме того, болельщики устроили что-то вроде открытых выступлений, по очереди обращаясь к Трусовой и произнося речь в ее честь. По сообщениям самого крупного фан-аккаунта фигуристки в Instagram, это даже заставило ее прослезиться.

«Фанаты из персональной группы поддержки Русской Ракеты полностью воспользовались возможностью пообщаться с кумиром и не скупились на комплименты, чем даже вызвали у фигуристки слезы. Очень трогательно!»

— говорится в посте.

На данный момент можно с уверенностью сказать, что в плане популярности из трех призеров ЧМ лидирует Трусова.

В общении с прессой фигуристка рассказала о главных трудностях, с которыми столкнулась на чемпионате мира.

«Очень жалко, что не было зрителей. Было грустно выступать, когда на арене так мало человек. Но я рада, что чемпионат хоть как-то состоялся, потому что мы его очень ждали.

Кого мне не хватало на ЧМ? Я обычно брала собачку Тину. Не хватало собачки, мамы и второго тренера (Дмитрия Михайлова. — «Газета.Ru»).

На соревнованиях мне было тяжело справиться с волнением, очень сильно волновалась. Надеюсь, что все прошло нормально. Конечно, я очень недовольна своим выступлением, но буду работать и улучшаться. Очень рада, что смогла подняться на третье место», — рассказала Трусова.

Также Русская Ракета призналась, что ей было приятно услышать гимн России хотя бы от болельщиков в аэропорту:

«Сейчас, конечно, приятно. На награждении у нас не только не было гимна, но еще и один флаг упал».

Когда родители наконец приехали за Трусовой, первым делом они пустили к ней пуделя Лану, которого девушка попросила привезти сразу в аэропорт — так соскучилась. Правда, собака по ошибке сначала прибежала не к своей хозяйке, а к стоящей рядом фанатке, но Русская Ракета быстро взяла дело в свои руки.

Несмотря на долгое пребывание Трусовой в аэропорту, рекордсменами по общительности все же стоит признать Анастасию Мишину и Александра Галлямова — дебютантов чемпионата мира, которые неожиданно завоевали золото в соревнованиях спортивных пар. Она дали журналистам практически целое интервью.

«Были ли соревнования трудными? Не столько сами соревнования были тяжелыми, сколько дисциплина, — признался Галлямов. — В Швеции был очень жесткий карантин, поэтому сейчас хочется просто надышаться свежим воздухом, компенсировать то, как мы дышали на соревнованиях.

— Нас держали в так называемом «пузыре», нельзя было выходить из отеля. Да, нам выделили небольшое пространство на балкончике, чтобы мы могли дышать свежим воздухом, но, конечно же, это было не так, как хотелось бы. Поэтому нам приходилось привыкать к тому, что было».

По поводу выступления без флага и гимна Галлямов высказался спокойно:

«Немного непривычно и неприятно, конечно. Но все-таки болельщики знают нас, даже просто по фамилиям. Наша экипировка была без флага, но многие спортсмены, болельщики и федерации понимают, что это русские спортсмены».

Также ребята сообщили, что примут участие в командном чемпионате мира, который состоится с 15 по 18 апреля в Японии, а значит, сезон для них еще не закончен.

«Мы собираемся поехать в Японию на командный чемпионат мира, который уже вот-вот начнется. Поэтому времени сейчас особо нет, чтобы отдыхать, как приедем домой, сразу начнем подготовку к дальнейшим соревнованиям», — подытожил Галлямов.

По информации РИА «Новости», полный состав сборной России на командный ЧМ выглядит так:

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Спортивная пара: Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Танцы на льду: Виктория Синицина / Никита Кацалапов