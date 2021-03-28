Глава UFC Уайт назвал имя следующего соперника Нганну
Вадим Балканов
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью MMA Junkie назвал имя следующего соперника камерунца Фрэнсиса Нганну.
По его словам, новым оппонентом 34-летнего обладателя пояса в тяжелом весе должен стать Деррик Льюис.
При этом Уайт отметил, что если Джон Джонс изъявит желание выйти в октагон против новоиспеченного чемпиона американского промоушена Нганну, то ему необходимо просто позвонить и согласовать детали контракта.
«Послушайте, одно дело – писать об этом в соцсетях, а другое – реально подраться», — сказал Уайт.
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию ивента UFC 260.
Ранее сообщалось, что Фрэнсис Нганну получил денежный бонус в размере $50 тыс. за нокаут Стипе Миочича.