Глава UFC Уайт назвал имя следующего соперника Нганну

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью MMA Junkie назвал имя следующего соперника камерунца Фрэнсиса Нганну.

По его словам, новым оппонентом 34-летнего обладателя пояса в тяжелом весе должен стать Деррик Льюис.

При этом Уайт отметил, что если Джон Джонс изъявит желание выйти в октагон против новоиспеченного чемпиона американского промоушена Нганну, то ему необходимо просто позвонить и согласовать детали контракта.

«Послушайте, одно дело – писать об этом в соцсетях, а другое – реально подраться», — сказал Уайт.



«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию ивента UFC 260.

Ранее сообщалось, что Фрэнсис Нганну получил денежный бонус в размере $50 тыс. за нокаут Стипе Миочича.