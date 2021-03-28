Футболист сборной Словении Иличич назвал Миранчука своим братом
Андрей Черников
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25 марта в отборочном матче к чемпионату мира по футболу сборная России обыграла Словению. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Счет на 26-й минуте открыли хозяева — после передачи Далера Кузяева ворота Яна Облака поразил Артем Дзюба. Спустя девять минут капитан национальной сборной оформил дубль, выиграв верховую борьбу у защитников команды гостей и пробив в нижний угол.
Словенцам удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Йосипа Иличича с дальней дистанции.
После матча словенский футболист Йосип Иличич выложил в Instagram фотографию со своим одноклубником по итальянской «Аталанте» Алексеем Миранчуком.
«Брат», — подписал Иличич снимок.
Ранее Россия обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022.