Боксер Дрозд посоветовал Поветкину подумать о завершении карьеры

Боксер Григорий Дрозд поделился впечатлениями от боя между британцем Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным, передает РИА «Новости».

Напомним Поветкин уступил в четвертом раунде.

«Саша, несмотря ни на что, остается нашим героем, нашим русским витязем. По поводу своего будущего Саша все скажет сам. Думаю, он должен всерьез подумать о завершении карьеры», — сказал Дрозд.

Поединок, который проходил на Гибралтаре, завершился в четвертом раунде. Россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Стоит отметить, что реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из России болел коронавирусом. В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним, но Андрей Рябинский, глава промоутерской компании, которая представляет интересы Поветкина, опроверг слова британца, посоветовав Уайту следить за собой.

Ранее Уайт нокаутировал Поветкина в четвертом раунде.