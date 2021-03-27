На ЧМ по фигурному катанию Щербакову назвали спортсменкой из России

25 марта россиянка Анна Щербакова выиграла золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.

На церемонии награждения представитель Международного союза конькобежцев (ISU) оговорилась, сказав, что Щербакова представляет Россию, но потом исправила ошибку, уточнив, что она представляет Figure Skating Federation of Russia (FSR).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию.