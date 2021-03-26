Трусова прокомментировала итоги своего выступления на ЧМ-2021

Александра Трусова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на чемпионате мира 2021 года.

По ее словам, ей удалось забыть свой неудачный прокат в короткой программе и выйти на лед с чистой головой.

«Своим сегодняшним прокатом я недовольна. Как настраивалась на привольную программу? Мне помогал Евгений Викторович Плющенко, Дмитрий Сергеевич Михайлов звонил перед разминкой, все помогали, я рада. Родители тоже звонили, показывали собак.

Я ехала сюда со своим набором четверных. Я собиралась прыгать пять квадов, планировала прыгать их всех — и ни одним меньше», — сказала Трусова в интервью Sport24.

16-летняя спортсменка допустила падение после четверного сальхова, а также неудачно приземлилась после исполнения четверного лутца.

За свой прокат «русская ракета» получила 152,38 балла. По сумме двух программ Трусова занимает предварительное первое место, имея в своем активе 217,2 балла.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила пять четверных прыжков на чемпионате мира.