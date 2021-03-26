Россиянка Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию.

16-летняя ученица заслуженного тренера Этери Тутберидзе по итогам произвольной программы набрала 152,17 балла. В сумме за два соревновательных дня спортсменка получила 233,17 балла.

Серебряную медаль заработала Елизавета Туктамышева; ее результат 220,46 балла.

Бронзовая награда досталась ученице Евгения Плющенко Александре Трусовой, набравшей 217,2 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Александра Трусова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на чемпионате мира 2021 года.