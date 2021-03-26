Олимпийская чемпионка прокомментировала дерзкое высказывание Бойковой

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о реакции Александры Бойковой, выступающей в паре с Дмитрием Козловским, в адрес тренера Тамары Москвиной.

После выступления в произвольной программе на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме дуэт опустился с первого на третье место, а победу в соревнованиях одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые также являются подопечными Москвиной. После выставления оценок Бойкова обратилась к тренеру: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

«Реакция Бойковой? Давайте спокойнее относиться. Это крушение надежд, очень трудно. Мало кто воспринимает поражение достойно. Так что, простим. Тем более, катались они не лучшим образом», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат.com».

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 26 марта пройдет ритм-танец. В соревнованиях выступят российские пары Александра Степанова / Иван Букин и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Начало — в 12.52 мск.

Также 26 марта медали разыграют одиночницы. После короткой программы лидирует трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,00 балла). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила выступление спортивных пар на чемпионате мира.