Российские фигуристы обеспечили себе максимальную квоту на в парном катании на ОИ

Российские фигуристы обеспечили себе максимальную квоту на в парном катании на Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине.

Напомним, 25 марта россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу.

Сумма мест двух лучших российских пар составила менее 13. Это дает сборной России право выставить три спортивные пары на пекинских Играх.

26 марта за победу сразятся женщины. По итогам короткой программы Анна Щербакова занимает первое место (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86).

Ранее Мишина и Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на ЧМ.