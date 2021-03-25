«Прокат Семененко — это просто фантастика»: Жулин оценил выступление 17-летнего фигуриста

Двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал итоги мужской короткой программы на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

«Коляда давно не выступал, а для Семененко это вообще первый чемпионат мира. Их результаты после короткой программы я бы занес в актив с большим знаком плюс. Семененко откатал с двумя чистыми четверными — это фантастика просто. Молодец, справился с волнением. Миша Коляда здорово катался, ошибка в каскаде лишила его двух баллов точно, но не думаю, что это сильно бы повлияло на турнирную таблицу, он бы так и остался четвертым», — сказал Жулин в интервью Sport24.

Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Судьи дали спортсмену 106.98 балла. Второе место еще один японец — Юма Кагияма, у него 100.96 балла. на третьем месте представитель США Нэйтан Чен (98.85).

Российский фигурист Михаил Коляда показал четвертый результат (93.52) и сохраняет неплохие шансы побороться за медаль, еще представитель России — Евгений Семененко, — замыкает первую десятку.

Произвольную программа у мужчины, которая и определит победителя, состоится 27 марта.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужской короткой программы на чемпионате мира по фигурном катанию.