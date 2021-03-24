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Битва за места на Олимпиаде: Коляда сражается на ЧМ. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В Стокгольме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской короткой программы, в которой выступят россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко. Отечественные одиночники сражаются на этом турнире не только за личные медали, но и за три квоты для мужской сборной России на Олимпийских играх в Пекине — 2022.
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Трансляция
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14:32

Финальный тройной флип безупречен! Браво Доновану — справился с волнением. Правда, четверных прыжков мексиканец вообще не исполнял, так что на очень высокое место после короткой программы рассчитывать не будет, но для себя он прокатался просто замечательно.

14:30

Дорогой каскад тройной лутц + тройной тулуп в середине программы удался Каррильо на отлично! Еще и все вращения и дорожку шагов мексиканец делает на четвертый уровень. Очень высокий уровень для спортсмена из страны, где фигурное катание не очень развито.

14:30

Улыбчивый латиноамериканец игриво танцует на льду, держась за подтяжки своих светло-серых брюк, а затем элегантно набирает скорость и выдает отличный тройной аксель! Ай да Мексика!

14:29

Открывает выступления этой группы мексиканец Доновал Каррильо!

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14:25

Уже идет разминка второй группы.

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14:20

Таблица по итогам выступления первой разминки. Лучший результат пока — у украинца Ивана Шмуратко, который набрал 73,98 балла.

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14:05

Коляда и Семененко должны выполнить на этом чемпионате мира сложнейшую задачу — вернуть стране три квоты в мужском одиночном на главные международные турниры, чтобы в Олимпиаде-2022 могли участвовать три россиянина.

Для этого сумма мест, занятых двумя спортсменами на ЧМ, должна быть не больше 13 — например, пятое и восьмое. То есть провалов допускать нельзя.

Трех квот у российских одиночников не было долгие годы. Они появились только благодаря Коляде, который на чемпионате мира — 2018 занял третье место. Однако уже в следующем сезоне россияне слабо выступили на мировом первенстве и снова потеряли три квоты.

Будем надеяться на возвращение максимального количества мест, чтобы российские мужчины смогли втроем поехать на Олимпиаду-2022.

13:55

Расскажем о втором участнике чемпионата мира от России. Им неожиданно стал 17-летний юниор Евгений Семененко.

Этот талантливый парень из школы Алексея Мишина (то есть одногруппник Коляды) выступает обычно стабильно. В его арсенале — четверной тулуп и сальхов. Также юноша разучил риттбергер, однако вряд ли будет вставлять его в программы на ЧМ, чтобы не рисковать.

Благодаря своему спокойствию и стабильности Семененко выиграл финал Кубка России, который являлся отборочным турниром на чемпионат мира, обойдя опытного Дмитрия Алиева, зажигательного Марка Кондратюка, обладающего сложным контентом Андрея Мозалева и многих других.

Единственный провал в этом сезоне у Семененко — это взрослый чемпионат России. Там юниор перенервничал, допустил множество ошибок и занял лишь 11-е место. Остается надеяться, что на чемпионате мира ученик Мишина справится со своими нервами.

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Максим Богодвид/РИА "Новости"
13:45

Итак, начались прокаты первой группы участников! Здесь выступят фигуристы из Финляндии, Болгарии, Великобритании, Турции и Украины.

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13:40

Еще один фигурист, который выступит довольно рано для своего уровня — уже в четвертой разминке, — это американец Винсент Чжоу. Он пропускал в прошлом сезоне международную серию Гран-при, чтобы сосредоточиться на учебе в университете, поэтому в рейтинге располагается не так высоко, как мог бы.

Чжоу — технический гений, в его арсенале есть каскад четверной лутц (с двумя руками наверх) + тройной тулуп, и в случае успешного исполнения своего контента он заставит напрячься даже двух титанов — Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю.

В общем, турнир сегодня будет крайне интересным, и смотреть нужно явно не только последнюю разминку.

13:30

Логика «Чем позднее разминка, тем более топовые фигуристы там выступают» в мужском одиночном катании работает не всегда. В этом виде вернуться на высокий уровень после долгой паузы проще, чем в женской одиночке, поэтому на чемпионате мира мы увидим как минимум пару одиночников, которые не имеют высокого международного рейтинга из-за временного простоя, но по своему потенциалу вполне могут замахнуться на медаль.

Во-первых, это россиянин Михаил Коляда. Он пропустил весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, поэтому в рейтинге располагается не очень высоко и будет выступать довольно рано — уже в третьей разминке.

Однако считать Коляду аутсайдером лишь на основании этого рейтинга было бы неразумно. В этом сезоне фигурист выступает весьма успешно и уже стал чемпионом России.

26-летнему спортсмену очень помог переход от своего многолетнего тренера Валентины Чеботаревой к опытному Алексею Мишину. С началом этого сотрудничества Коляда приобрел стабильность на прыжках и, хотя из четверных пока регулярно исполняет только тулуп, но за счет потрясающих компонентов получает очень высокие баллы и может претендовать на попадание в тройку на этом чемпионате мира.

Кроме того, Коляда планирует добавить в произвольную программу четверной сальхов, чтобы увеличить свои шансы.

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Российский фигурист Михаил Коляда Российский фигурист Михаил Коляда
Российский фигурист Михаил Коляда

Российский фигурист Михаил Коляда

РИА Новости
13:20

Прокаты стартуют в 13:47 мск и продлятся до 18:26 — почти пять часов! Всего в короткой программе примут участие 33 одиночника со всего мира (будет даже фигурист из Мексики, где этот вид спорта считается довольно экзотическим).

Фигуристы разделены на шесть групп, в трех — по шесть человек, в других трех — по пять. Международный рейтинг участников повышается с каждой разминкой, а значит, в концовке мы увидим самых мастеровитых и зарекомендовавших себя на международных турнирах спортсменов, а в начале — тех, кто только начинает этот путь.

Расписание выступлений выглядит следующим образом (картинка кликабельна). Только время здесь указано стокгольмское — нужно прибавить два часа, чтобы получить московское.

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Российский фигурист Михаил Коляда Российский фигурист Михаил Коляда
13:15

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской короткой программы на чемпионате мира.

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