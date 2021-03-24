Битва за места на Олимпиаде: Коляда сражается на ЧМ. LIVE

Коляда и Семененко должны выполнить на этом чемпионате мира сложнейшую задачу — вернуть стране три квоты в мужском одиночном на главные международные турниры, чтобы в Олимпиаде-2022 могли участвовать три россиянина.

Для этого сумма мест, занятых двумя спортсменами на ЧМ, должна быть не больше 13 — например, пятое и восьмое. То есть провалов допускать нельзя.

Трех квот у российских одиночников не было долгие годы. Они появились только благодаря Коляде, который на чемпионате мира — 2018 занял третье место. Однако уже в следующем сезоне россияне слабо выступили на мировом первенстве и снова потеряли три квоты.

Будем надеяться на возвращение максимального количества мест, чтобы российские мужчины смогли втроем поехать на Олимпиаду-2022.