Губерниев критично оценил качество игры России в матче с Мальтой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев критично оценил качество игры сборной России по футболу на старте квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

В стартовом матче отборочного этапа мирового первенства сборная России одержала победу над национальной командой Мальты, обыграв соперников со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Россия – Мальта, 3:1! Этот матч вообще не нужно оценивать. Просто потому, что не нужно! Выиграли и хорошо. Тренировки же как-то проходят мимо нас. Ну и вот это была даже не тренировка. Что-то, конечно, отработали. Полупешком походили», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Сборная России в марте проведет еще два поединка — со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта). Также в группе Н за выход на чемпионат — 2022 сражаются национальные команды Хорватии и Кипра.

Ранее сообщалось, что Россия одолела Мальту на старте квалификации чемпионата мира — 2022, голами в составе национальной команды отметились Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.