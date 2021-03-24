Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате мира

Российская пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию — 2021 в Стокгольме.

Судьи оценили прокат российского дуэта в 80,16 балла.

На втором месте оказались китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун, которые за свое выступление получили 77,62 балла. Замкнули тройку лидеров еще одни российские спортсмены. Пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов набрали 75,79 балла.

Третий российский дуэт Евгения Тарасова / Владимир Морозов стали четвертыми, набравшие 71,46 балла.

25 марта короткую программу также представили женщины. Первой стала российская фигуристка Анна Щербакова, которая тренируется у Этери Тутберидзе. На втором месте оказалась японская спортсменка Рика Кихира, замкнула тройку лидеров еще одна россиянка — Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Александр Жулин объяснил сорванный каскад Александры Трусовой.

Чемпионат мира. Спортивные пары. Короткая программы

1. Бойкова / Козловский (Россия), 80,16;

2. Суй / Цун (Китай), 77,62;

3. Мишина / Галлямов (Россия), 75, 79;

4. Тарасова / Морозов (Россия), 71,46.