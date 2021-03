Недвед рассказал о будущем Роналду и Пирло в «Ювентусе»

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о будущем в клубе нападающего Криштиану Роналду и главного тренера Андреа Пирло.

«Криштиану останется в «Ювентусе», он неприкасаемый. Кроме того, Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне», — приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на DAZN.

Португальский форвард перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 24 матчах за «Ювентус» в чемпионате Италии. В его активе 23 мяча и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года. Сообщалось, что туринский клуб готов расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты.

После 27 матчей Серии А «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков. Туринский клуб отстает от лидирующего миланского «Интера» на десять баллов. Также клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

По информации СМИ, после поражения «Ювентуса» от «Беневенто» в матче 28-го тура первенства Италии в раздевалке действующего чемпиона страны произошел массовый конфликт. Отмечалось, что президент «старой сеньоры» Андреа Аньелли и главный тренер команды провели беседу на повышенных тонах.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не включил Роналду в список неприкасаемых игроков.

Juventus vice president Pavel Nedved to DAZN: "Cristiano Ronaldo will stay at Juventus, he's untouchable. Also, Andrea Pirlo will be our manager next season". ⚪️⚫️ #Juventus