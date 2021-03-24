Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) откажется от финансового фэйр-плей. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, вместо данного правила, существовавшего с 2011 года, будет введена новая форма финансового контроля, которая позволит клубам иметь больше возможностей для осуществления трансферов.

Ожидается, что глава УЕФА Александр Чеферин официально огласит свое решение 25 марта.

Напомним, что в прошлом году за нарушение финансового фэйр-плей на два года был отстранен «Манчестер Сити», которому впоследствии удалось добиться отмены дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) может вызвать для беседы по поводу разбирательств об игре на тотализаторе еще нескольких игроков «Тамбова».