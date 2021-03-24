Форвард «Спартака» Соболев мог выступать за «Локомотив» или ЦСКА

Форвард московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о том, что в свое время не прошел отбор в столичный «Локомотив» и ЦСКА. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, футбольные селекционеры не верили в перспективность молодого нападающего.

«Я всегда верил в эту мечту — играть в футбол. И не сдавался. Многие наши ребята уезжали в «Локомотив», «Краснодар», другие хорошие академии, а меня никуда не брали.

Я был на всех возможных просмотрах — в «Локомотиве», ЦСКА. Везде был отказ. Мне к тому моменту уже 16 исполнилось...» — сказал Соболев.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 24-летний форвард провел 16 матчей, в которых забил десять мячей и отдал две результативные передачи.

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