Защитник «Салавата Юлаева» отправится в расположение «Вашингтона»

Российский защитник команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Александр Алексеев в скором времени будет отправлен в расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеист был взят в аренду уфимским клубом, соглашение было рассчитано до конца текущего сезона.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21-летний хоккеист провел 55 матчей и набрал 16 (8+8) очков. В плей-офф на его счету 1 (0+1) очков в девяти матчах.

«Вашингтон» идет на втором месте турнирной таблицы Восточного дивизиона Национальной хоккейной лиги. Команда провела уже 31 игру, набрав 44 очка. «Салават Юлаев» уже завершил выступление в плей-офф Кубка Гарарина: клуб с сухим счетом проиграл в серии казанскому «Ак Барсу» и не смог выйти в финал Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был вынужден пропустить тренировку команды из-за полученного повреждения.