«И спорт, и деньги»: Бетербиев объяснил, почему хочет драться по смешанным правилам

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал, почему хочет провести поединок по правилам смешанных единоборств.

«Это же интересно. Интересна и спортивная, и денежная составляющая. Пока никто не делал боёв между действующим чемпионом мира по боксу и действующим чемпионом UFC. Мне было бы интересно подраться именно по правилам ММА. Бой по правилам бокса мы видели: один из лучших бойцов UFC был намного ниже классом, чем профессиональный боксер», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу «Не пропускай!»

Бетербиев имеет в виду бой 2017-го года между бойцом UFC Конором Макгрегором и боксером Флойдом Мейвезером. Бой проходил по правилам бокса с явным преимуществом Мейвейзера и закончился его победой нокаутом.

Совсем недавно Бетербиев выиграл у немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в десятом раунде и стал четвертым российским боксером в истории, который объединил два пояса чемпиона мира или более. До него это делали Константин Цзю, Денис Лебедев и Сергей Ковалев.

Ранее сообщалось, что Бетербиев поблагодарил Кадырова.