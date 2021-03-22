Хавбек ЦСКА Бистрович отреагировал на увольнение Гончаренко

Хавбек московского ЦСКА Кристиян Бистрович отреагировал на увольнение Виктора Гончаренко с поста тренера красно-синих, передает «Чемпионат.com».

«Конечно, когда тренер уходит после стольких лет, это всегда большие изменения для команды. Это футбол. Нужно смотреть вперед и стараться делать все возможное в будущем. У нас много хороших воспоминаний», — сказал Бистрович.

Белорусский специалист возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством ЦСКА одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражение от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала увольнение Гончаренко с поста тренера ЦСКА.