«Представьте, что перед вами вся страна»: Мишин мотивирует фигуристов перед ЧМ

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин перед стартом чемпионата мира в Стокгольме посоветовал российским спортсменом раскрепоститься. Напомним, что турнир пройдет при пустых трибунах.

«Разговаривал со спортсменами. У каждого разные ощущения перед стартом. Но я им говорю, что с чувством свободы, раскрепощенности будете выступать перед пустыми трибунами. Представьте, что перед вами весь мир и вся страна, и тогда будет успех», — сказал Мишин в эфире Первого канала.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта. Сегодня отечественные спортсмены получили разрешение начать тренировки перед на льду. До получения результатов тестов на коронавирус представители сборной России не могли покидать свои номера.

В 2020 году чемпионат мира должен был пройти в Канаде, но его отменили из-за пандемии коронавируса.

Ранее Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от чемпионата мира по фигурному катанию.