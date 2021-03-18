Большунову приобрели тредбан за счет государства

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что тредбан, который хотел приобрести российский лыжник Александр Большунов, уже куплен за счет государства.

Парламентарий заявил, что связался с главой Федерации лыжного спорта России Еленой Вяльбе и руководством олимпийского комитета страны.

«Оказывается, тредбан уже купили, в апреле устройство будет в Москве. Видимо, наш чемпион не знал об этом. Но для него это радостная новость, теперь он может потратить деньги на более необходимые вещи», — цитирует Свищева «Чемпионат.com».

Также депутат Государственной думы поблагодарил Олимпийский комитет России и ФЛГР за подачу заявки на приобретение тренажера.

Тредбан — устройство, работающее по принципу беговой дорожки. Оно предназначено для отработки техники лыжного хода с использованием классических или коньковых лыжероллеров. По словам тренера Егора Сорина, стоимость тренажера составляет €120 тысяч.

Ранее Вяльбе прокомментировала решение выделить государственные деньги на тредбан для Большунова.