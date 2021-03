Кроос стал четвертым немцем со 100 матчами в Лиге чемпионов в стартовом составе

«Реал» принимает «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В стартовом составе мадридского клуба вышел полузащитник Тони Кроос, этот матч стал для 31-летнего игрока сотым в Лиге чемпионов в стартовом составе.

Кроос стал лишь вторым немецким полевым футболистом с сотней и более матчей. Из полевых игроков отметку в сто матчей преодолел лишь Филипп Лам (110), также порог в 100 матчей в стартовом составе в ЛЧ преодолели два немецких вратаря — Мануэль Нойер (117) и Оливер Кан (103).

Мануэль Нойер пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» по решению тренерского штаба. В «Баварии» решили предоставить основному вратарю отдых.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» - «Аталанта».

100 - @ToniKroos (@realmadriden) is only the second German outfield player to start in 100 games of the #ChampionsLeague. Veteran. #RMAATA pic.twitter.com/HRJMFGoiCc