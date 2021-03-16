Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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22:35
Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по мск.
22:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Аталантой».