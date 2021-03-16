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Реал Мадрид Аталанта

Шанс Миранчука: «Аталанта» против «Реала» в Лиге чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» — «Аталанта». ОНЛАЙН

Мадридский «Реал» на своем поле принимает «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 2-й матч  |   16 марта 23:00   |  Матч не начался
Реал Мадрид
0:0
Аталанта
Стадион «Альфредо ди Стефано», Мадрид | Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
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Трансляция
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22:35

Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Аталантой».