Путин направил приветствие участницам теннисного турнира в Петербурге

Президент России Владимир Путин направил приветствие участницам теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, глава государства отметил, что соревнования прочно обосновались в международном теннисном календаре.

«Ведь на кортах нашей Северной столицы встречаются как именитые участницы, признанные звезды, так и талантливые, подающие надежды дебютантки из разных стран», — говорится в приветствии Путина.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 21 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет более $565 тысяч.

Ранее Путин поздравил Томаса Баха с переизбранием на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).