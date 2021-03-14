Пеле поздравил Криштиану Роналду с уникальным рекордом

Легендарный футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который превзошёл его рекорд по количеству забитых голов за карьеру.

«Какая же прекрасная у тебя карьера! Я очень тобой восхищаюсь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах. Я прикрепляю к сообщению фото в твою честь с большой любовью — как символ дружбы, которая существует уже много лет», — написал Пеле на своей странице в Twitter.

20 января португалец в матче за Суперкубок Италии с «Наполи» забил 760-й гол в карьере и установил абсолютный рекорд по количеству забитых мячей в , превзойдя достижение чехословацкого форварда Йозефа Бицана, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей. Чуть раньше Роналду превзошёл и самого Пеле, на счету которого 757 голов в 812 официальных матчах.

Ранее сообщалось, что в своем 600-м матче в высших дивизионах Роналду сделал хет-трик за один тайм.