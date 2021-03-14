Мостовой порассуждал о будущем Тедеско

Экс-футболист Александр Мостовой порассуждал о будущем наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско, передает «Чемпионат.com».

«Если Тедеско возьмет титул, он все равно должен уйти. Он сам сказал: «Я ухожу». Если говоришь — должен уходить. Я, кстати, один из тех, кто не понимал, зачем он все это говорит», — заявил Мостовой.

Напомним, в декабре 2020 года специалист заявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми, который истекает летом 2021 года.

Ранее болельщиков «Спартака» час не выпускали с трибуны после игры с «Динамо».