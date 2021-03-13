РФС запросил информацию об избиении футболиста «Локомотива»

Российский футбольный союз (РФС) запросил информацию об избиении 16-летнего футболиста «Локомотива» Максима Шпанцева по окончании игры Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) против «Чертаново». Об этом сообщает Sport24.

В службе коммуникаций РФС заявили о том, что ЮФЛ — не место для агрессии, и что подобные инциденты совершенно недопустимы.



Также отмечается, что в организации уже начали собирать данные о случившемся.

Ранее сообщалось, что три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива» после матча ЮФЛ.