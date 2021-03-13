«Спартак» вышел на вторую строчку в РПЛ

«Спартак» одержал волевую победу в московском дерби против «Динамо», которое прошло в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в российской столице на «ВТБ Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Этот успех позволил подопечным Доменико Тедеско набрать 41 очко и опередить столичный ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России, заняв вторую строчку.

Следующую игру красно-белые проведут в четверг, 18 марта. На стадионе «Открытие Банк Арена» команда примет екатеринбургский «Урал».

Ранее сообщалось, что бывший арбитр Игорь Федотов назвал позором пенальти на Дмитрии Чистякове в матче 23-го тура «Зенит» — «Ахмат».