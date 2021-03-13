ЦСКА опубликовал заявление по Фернандесу

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Московский ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу состояния здоровья защитника Марио Фернандеса.

Согласно предварительным данным, у футболиста диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.

Сроки восстановления Фернандеса и дата его возвращения в общую группу станут известны позднее.

Ранее сообщалось, что полузащитник лондонского «Кристал Пэлас» Уилфред Заа первым в Английской премьер-лиге (АПЛ) проигнорировал предматчевую церемонию преклонения колена.