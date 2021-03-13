«Спартак» одержал волевую победу в московском дерби против «Динамо», которое прошло в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в российской столице на «ВТБ Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.



Все три мяча в игре забили футболисты «Спартака». В свои ворота на 18-й минуте гол оформил Павел Маслов, затем отличились Виктор Мозес и Александр Соболев, реализовавший пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что бывший арбитр Игорь Федотов назвал позором пенальти на Дмитрии Чистякове в матче 23-го тура «Зенит» — «Ахмат».