Мостовой прокомментировал падение России в таблице коэффициентов УЕФА
Андрей Черников
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Экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, передает «Чемпионат.com».
«Это очень печально. Самое печальное, что нас обыгрывают даже Израиль, Венгрия, Хорватия. На словах все делают выводы, а надо на деле. А вот это не меняется, уровень падает», — сказал Мостовой.
Напомним, в таблице коэффициентов Россию обогнали Нидерланды.
Ранее Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.