Мостовой прокомментировал падение России в таблице коэффициентов УЕФА

Экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, передает «Чемпионат.com».

«Это очень печально. Самое печальное, что нас обыгрывают даже Израиль, Венгрия, Хорватия. На словах все делают выводы, а надо на деле. А вот это не меняется, уровень падает», — сказал Мостовой.

Напомним, в таблице коэффициентов Россию обогнали Нидерланды.



Ранее Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.