Зидан отреагировал на информацию о возможном возвращении Роналду в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в испанский клуб.

«Вы знаете, что значит Криштиану для Мадрида, мы все его очень любим и то, что он сделал здесь — великолепно. Но сейчас он футболист «Ювентуса» и у него там все хорошо. Ничего не могу вам сказать, разговоров много, но нужно уважать все это», — цитирует Зидана Marca.

Форвард перешел в туринский клуб из «Реала» в 2018 году. В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 22 матчах за «Ювентус» в чемпионате Италии. В его активе 20 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года, однако, по информации СМИ, туринский клуб готов расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты.

Ранее сообщалось, что агент Роналду Жорже Мендеш обсудил с представителями «Реала» возможность возвращения футболиста.