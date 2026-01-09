Сильная метель накрыла Москву и Подмосковье

В Москве наблюдается метель, в Подмосковье выпало до 65% месячной нормы осадков

Сильная метель наблюдается в Москве и Московской области, на юге Подмосковья выпало до 65% месячной нормы осадков за сутки. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На опорной столичной метеостанции ВДНХ и Балчуге в переводе на воду выпало по 10 мм осадков, МГУ — 13 мм, что составляет 20-25% от всего положенного за январь. Самые сильные снегопады прошли на юге и юго-востоке Подмосковья: Кашира — 26 мм, что составляет 65% месячной нормы», — написал он.

По словам синоптика, это только начало ухудшения погодных условий в регионе.

Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока. На этом фоне в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов.

В Росавиации заявили, что Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно, несмотря на ливневый снег, однако возможны изменения в расписании. Воздушные гавани перешли на усиленный режим работы и располагают силами и средствами для обслуживания самолетов в непогоду.

Ранее непогода частично обесточила Орловскую область.