Город в Киевской области оказался обесточен из-за непогоды

Отключение света произошло в городе Славутич, расположенном в Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Юрий Фомичев.

«Город обесточен», — говорится в заявлении.

По словам чиновника, причиной блэкаута стало повреждение линии электропередачи из-за непогоды.

В ночь на 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Как написал Telegram-канал «Военная хроника», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока. Комментируя ситуацию, мэр города Виталий Кличко рассказал, что после очередной серии взрывов в Киеве зафиксировали повреждение критической инфраструктуры. На этом фоне в ряде районов наблюдались проблемы с водо- и электроснабжением.

Telegram-канал SHOT сообщил, что удар мог быть нанесен по ТЭЦ-6 в Киевской области, которая является самой мощной теплоэлектроцентралью на территории Украины. После прилетов в Киеве ввели экстренные отключения электричества.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошел частичный блэкаут.