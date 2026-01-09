Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп рассказал о помощи США Украине после подписания мирного соглашения

Трамп: США в будущем будут помогать Украине на вторых ролях
Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будет отводиться второстепенная роль в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, предусматривающего военную поддержку республике в случае нападения на ее территорию. Об этом пишет газета The New York Times на основании интервью с Трампом.

«Скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны и Соединенные Штаты», — сказал американский лидер.

В этом же интервью Трамп дал понять, что Соединенные Штаты в будущем будут готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины, поскольку политик уверен в том, что Россия не будет пытаться вторгнуться на территорию республики.

Также Трамп заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине. По словам хозяина Белого дома, бывали случаи, когда все условия мирного соглашения с Путиным уже были согласованы.

Ранее американский генерал выступил с предупреждением России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582889_rnd_2",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+