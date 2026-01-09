Трамп рассказал о помощи США Украине после подписания мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будет отводиться второстепенная роль в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, предусматривающего военную поддержку республике в случае нападения на ее территорию. Об этом пишет газета The New York Times на основании интервью с Трампом.

«Скажем так: ее союзники, вся Европа, другие страны и Соединенные Штаты», — сказал американский лидер.

В этом же интервью Трамп дал понять, что Соединенные Штаты в будущем будут готовы участвовать в обеспечении безопасности Украины, поскольку политик уверен в том, что Россия не будет пытаться вторгнуться на территорию республики.

Также Трамп заявил, что верит в желание российского лидера Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине. По словам хозяина Белого дома, бывали случаи, когда все условия мирного соглашения с Путиным уже были согласованы.

