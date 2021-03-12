ЦСКА обратился к перенесшему инфаркт Гонсалесу
Антон Борисов
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Московский ЦСКА обратился к бывшему полузащитнику команды Марку Гонсалесу, который перенес острый инфаркт миокарда.
«Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления», – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице клуба в Twitter.
Чилиец выступал за армейцев с 2009 по 2014 год. В составе команды он дважды становился обладателем Кубка России, а также завоевал Суперкубок страны.
Ранее об инфаркте сообщила супруга экс-футболиста.
У нашего бывшего полузащитника Марка Гонсалеса случился инфаркт. Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления! ����— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 12, 2021
Nuestro ex-medio campista Mark Gonzalez há sufrido un infarto. Desde el club le deseamos salud, fuerza y una pronta recuperación!!���� pic.twitter.com/2DJdNFbt88