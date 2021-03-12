ЦСКА обратился к перенесшему инфаркт Гонсалесу

Московский ЦСКА обратился к бывшему полузащитнику команды Марку Гонсалесу, который перенес острый инфаркт миокарда.

«Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления», – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице клуба в Twitter.

Чилиец выступал за армейцев с 2009 по 2014 год. В составе команды он дважды становился обладателем Кубка России, а также завоевал Суперкубок страны.

Ранее об инфаркте сообщила супруга экс-футболиста.