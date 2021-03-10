Игрок НБА отстранен от матчей за антисемитские высказывания
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майерс Ленард отстранен от матчей регулярного чемпионата за антисемитские высказывания.
Спортсмен использовал оскорбительные выражения во время стрима игры. В «Майами» заявили, что клуб будет сотрудничать с НБА по время расследования инцидента.
«Слова, которые использовал Мейерс Леонард, были неправильными, и мы не потерпим высказываний, разжигающих ненависть, от кого-либо, связанного с нашим клубом. Майерс Ленард покинет команду на неопределенный срок», – говорится в пресс-релизе клуба, опубликованном в Twitter.
После спортсмен извинился за оскорбительные слова и заявил, что не знал их значения.
В нынешнем сезоне Ленард принял участие в трех матчах, в среднем набирая по 3,3 очка и делая по 2,3 подбора.
Ранее обвиненный в антисемитизме темнокожий игрок НФЛ посетит Освенцим.
March 10, 2021