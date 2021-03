Объявлен лучший игрок матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту»

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса», сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Встреча, прошедшая в Турине на арене «Альянц», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. Хавбек оформил дубль и стал автором гола, который позволил команде выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Жеребьевка четвертьфинала турнира состоится 19 марта.

Ранее главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау объяснил сенсационный выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

