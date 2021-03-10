Объявлен лучший игрок матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту»
Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса», сообщается на официальной странице турнира в Twitter.
Встреча, прошедшая в Турине на арене «Альянц», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. Хавбек оформил дубль и стал автором гола, который позволил команде выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Жеребьевка четвертьфинала турнира состоится 19 марта.
Ранее главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау объяснил сенсационный выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.
�� Two-goal hero & Porto maestro Sérgio Oliveira claims the plaudits after a fine display in Turin ��— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2021
�� You will be able to vote for him to win the Player of the Week prize when voting opens on Wednesday night ��#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/mdZGLbI9rx