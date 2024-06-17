Политолог объяснил, почему в НАТО заговорили о боеготовности ядерного оружия

Президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что в НАТО начали консультации по приведению ядерного арсенала в боевую готовность. По мнению эксперта, Запад больше не может угрожать России конвенциональным оружием, поэтому перешел к ядерному.

«Для России подобное решение альянса станет тревожным событием. Во-первых, сам объем ядерного оружия НАТО, приведенный в боеготовность, может быть весьма значительным. Во-вторых, самолеты, которые являются носителями таких боеголовок на радаре не отличаются от обычных. Это ставит вопрос о необходимости уничтожения любой такой машины при обнаружении», — отметил Анпилогов.

Возможным ответом на действия Североатлантического альянса, по его словам, может стать боевое дежурство российской стратегической авиации, к примеру, в Северном море. Эксперт напомнил, что такая практика уже была реализована в СССР.

17 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс обсуждает необходимость приведения своего ядерного оружия в боеготовность. В Кремле назвали это заявление «очередным нагнетанием напряженности». Что означают слова Столтенберга, в каком состоянии находится западный ядерный арсенал, нужно ли смахивать пыль с ядерных боеприпасов и при чем тут Китай — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Стокгольме заявили, что КНР скоро сравняется с РФ и США по баллистическим ракетам.