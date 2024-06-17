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Сын президента Сербии поучаствовал в драке с английскими и албанскими фанатами

Сын президента Сербии подрался с английскими и албанскими фанатами на Евро-2024

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John Sibley/Reuters

Данило Вучич, сын президента Сербии Александра Вучича, подрался с английскими и албанскими фанатами перед стартом своей национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщает журналист Джейкоб Беламовикс, опубликовавший кадры потасовки в Twitter.

По его словам, Вучич-младший входит в компанию ультрас сборной Сербии, а также связан с экстремистскими группировками и криминальным подпольем.

В матче первого тура группового этапа Евро-2024 Сербия уступила Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джуд Беллингем. Он отличился на 13-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее в РФС назвали правильным запрет российских флагов на матчах Украины.

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