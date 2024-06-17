Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Казахстана объяснили отказ от участия в саммите по Украине в Швейцарии

МИД: Казахстан не принял участия в саммите по Украине из-за других мероприятий

close
100%
Болат Шайхинов/РИА Новости

Казахстан не принял участия в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии, исходя из графика международных мероприятий. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров, сообщается в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

Саммит в швейцарском городе Бюргенштоке состоялся в период с 15 по 16 июня. Всего на мероприятии присутствовали делегации 91 государства.

«Казахстан не принял участия в данном саммите, исходя из графика международных мероприятий», — сказал Смадияров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что власти республики заранее сообщали, что не станут направлять делегацию на упомянутое мероприятие.

Конференция по Украине в Швейцарии завершилась согласованием итогового коммюнике, которое подписали представители 80 стран мира и четырех международных организаций. Среди воздержавшихся оказались Армения, Мексика, Ватикан, Индия, Колумбия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Индонезия и Бразилия. При этом Сербия, Венгрия и Турция подписали документ.

Ранее в Швейцарии оценили возможность участия президента РФ Владимира Путина в следующей конференции по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами