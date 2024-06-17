В МИД Казахстана объяснили отказ от участия в саммите по Украине в Швейцарии

Казахстан не принял участия в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии, исходя из графика международных мероприятий. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров, сообщается в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».

Саммит в швейцарском городе Бюргенштоке состоялся в период с 15 по 16 июня. Всего на мероприятии присутствовали делегации 91 государства.

«Казахстан не принял участия в данном саммите, исходя из графика международных мероприятий», — сказал Смадияров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что власти республики заранее сообщали, что не станут направлять делегацию на упомянутое мероприятие.

Конференция по Украине в Швейцарии завершилась согласованием итогового коммюнике, которое подписали представители 80 стран мира и четырех международных организаций. Среди воздержавшихся оказались Армения, Мексика, Ватикан, Индия, Колумбия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Индонезия и Бразилия. При этом Сербия, Венгрия и Турция подписали документ.

Ранее в Швейцарии оценили возможность участия президента РФ Владимира Путина в следующей конференции по Украине.