Выявлены области мозга, подпитывающие паранойю

Исследователи из Йельского университета определили области мозга, подпитывающие паранойю. Ими оказался таламус, который играет важную роль в регуляции уровня сознания, процессов сна и бодрствования, концентрации внимания, а также орбитофронтальная кора, принимающая участие в принятии решений. Результаты их научной работы опубликованы в журнале Cell Reports.

Авторы сравнили поведенческие особенности обезьян и людей с использованием вычислительной модели для анализа того, как участники воспринимают стабильность окружающей среды и адаптируются к изменениям. Эта способность является определяющей характеристикой продвинутого познания. Однако нарушения этой способности могут негативно влиять на когнитивные способности и поведение, приводя к таким состояниям ума, как паранойя.

Участники и обезьяны выполняли одну компьютерную задачу, которая определяла, насколько нестабильным они считают свое окружение. Предыдущие исследования показали, что поражения в орбитофронтальной коре и таламусе могут негативно влиять на поведение обезьян. У обезьян с поражениями в орбитофронтальной коре чаще придерживались одних и тех же вариантов, даже после того как не получали вознаграждения. У людей картина была иная: поражения в таламусе демонстрировали неустойчивое переключение поведения.

Полученные результаты могут дать новую информацию о том, что происходит в человеческом мозге, когда люди испытывают паранойю, и как влиять на это состояние.

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