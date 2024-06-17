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На Украине завели дело против чиновника, высмеявшего независимость страны

В Киеве завели дело против высмеявшего независимость Украины экс-чиновника

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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Бывшему сотруднику министерства образования и науки (МОН) Украины, который высмеял независимость страны, предъявлено подозрение в унижении национальной чести и достоинства украинцев. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Следствие установило, что подозреваемый на собственной странице в социальной сети «Facebook» разместил публикацию с заголовком «о выходе Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид».

В ней он заявил, что независимость пошла на пользу не всем бывшим республикам СССР. Независимость Украины он назвал «кидаловом» и раскритиковал листовки, которые агитировали голосовать за выход Украины из СССР 1 декабря 1991 года. По его словам, люди голосовали не за независимость, а за обещания быстрого обогащения.

В прокуратуре подчеркнули, что чиновника уже уволили из министерства по результатам дисциплинарного производства, начатого сразу после скандальной публикации.

До этого чиновников на Украине обвинили в растрате средств, предназначавшихся для обороны.

Ранее на Украине завели дело против Мединского из-за учебника истории.

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